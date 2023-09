Belgique: Une femme de 70 ans affirme être la fille " illégitime" du roi Hassan II du Maroc

Jane Benzaquen est une Israélienne de 70 ans ayant la nationalité belge. Dans le Times, elle prétend être la fille cachée du roi Hassan II du Maroc.



Racontant son histoire au journal britannique, la dame de marteler " J’étais pleine de colère, le passé était une boîte de Pandore et je ne voulais pas l’ouvrir”.



Selon elle, sa mère avait 17 ans lorsqu'elle a rencontré le souverain marocain à Casablanca. " Ma grand-mère m’a raconté que la voiture officielle du palais venait chercher ma mère et, avant qu’elle monte à l’intérieur, ils déposaient chez elle des caisses de viande, de fruits et de légumes, car la famille Benzaquen était assez pauvre", a-t-elle confié.



Le nom de Raoul Jossart qui est mentionné dans son acte de naissance officiel comme étant son père biologique, ne le serait pas. Et ceci aurait été confirmé à plusieurs reprises par des tests ADN. Pour sa part, l'actuel roi du Maroc, Mohamed VI aurait refusé de " se soumettre au test ADN exigé par la plaignante et l’accuse d’extorsion", a informé le Times.



Cette dernière a d'ailleurs commis un avocat du nom de Marc Uyttendaele qui a aidé la princesse Delphine à être légalement reconnue comme la fille du roi Albert de Belgique...