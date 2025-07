Balla Gaye 2 floué de 62 millions FCFA dans une escroquerie foncière : un suspect arrêté à Keur Massar

Quelques heures seulement après sa défaite face à Siteu à l’Arène nationale, le lutteur Balla Gaye 2, de son vrai nom Oumar Sakho, a été frappé par une autre déconvenue, cette fois en dehors des gradins de la lutte : une escroquerie foncière portant sur 62 millions de FCFA. Le présumé auteur des faits, M. Sèye, a été interpellé ce lundi 28 juillet par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar.



Selon des sources proches de l’enquête, les faits remontent à plusieurs mois. Dans une dynamique d’investissement immobilier à Guédiawaye, Balla Gaye 2 manifeste son intérêt pour un immeuble situé à la Cité des Douanes. C’est à ce moment qu’il est mis en relation avec M. Sèye, présenté comme un professionnel du foncier. Séduit par les conditions proposées, le lutteur accepte d’acheter le bien et effectue un virement de 62 millions de FCFA.



En échange, M. Sèye lui remet un ensemble de documents censés attester de la propriété du bien. Mais lorsque Balla Gaye 2 tente de démarrer des travaux sur le site, un homme surgit et s’y oppose fermement, affirmant être le véritable propriétaire de l’immeuble.



L’affaire prend une tournure encore plus grave lorsque cet homme déclare avoir lui aussi acheté le bien à M. Sèye. Mis face à ces accusations, le vendeur aurait reconnu les faits et demandé un délai pour rembourser les sommes perçues. Mais malgré plusieurs relances et tentatives de règlement à l’amiable, aucun remboursement n’a été effectué.



C’est dans ce contexte que le champion de lutte a décidé de saisir la justice. Le procureur du tribunal de Pikine-Guédiawaye, informé de l’affaire, a confié le dossier à la Brigade de recherches de Keur Massar. Après plusieurs semaines d’investigations, M. Sèye a été arrêté et placé en garde à vue.