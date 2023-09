BBY : Mamadou Talla qualifie le choix de Amadou Bâ comme une continuité du PSE pour la consolidation des progrès

Après le choix du Premier ministre Amadou Bâ comme candidat de la grande coalition Benno Bokk Yakaar à l’élection présidentielle du 25 Février 2024, le ministre Mamadou Talla a estimé que c’est un choix cohérent. En effet, le membre de Benno et maire de la commune de Sinthiou Bambabé Banadji dans le département de Kanel qualifie le choix de judicieux pour la continuité du Plan Sénégal émergent (PSE) afin de consolider les progrès du pays dans l'intérêt des Sénégalais.



« J'adhère totalement au choix que Son Excellence, Monsieur Macky Sall, a porté sur le Premier Ministre Amadou Ba. Je le félicite également et je réaffirme ma détermination et mon engagement à soutenir cette candidature jusqu’à la victoire éclatante au soir du 25 Février 2024 », a soutenu Mamadou Talla.



Le ministre exhorte par ailleurs tous les militants, particulièrement ceux du département de Kanel et de la Diaspora à soutenir sans réserve la candidature du Premier ministre Amadou Ba, pour une éclatante victoire dès le premier tour...