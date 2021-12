Atteintes aux droits de Locafrique : Les critiques acerbes de Me El Hadj Diouf envers la Société africaine de raffinage (SAR)

Me El Hadj Diouf persiste et signe dans l'invective contre le plus ancien raffineur d’Afrique de l’Ouest, en renouvelant ses critiques acerbes envers la Sar.



Il assimile la passation, à l’insu du conseil d’administration, d’un gré à gré de 200 milliards de Fcfa comme une « escroquerie, un vol et une fraude ».



Me Diouf renseigne que tout le monde est d’accord avec la recapitalisation annoncée par ailleurs, mais qu’il n’y ait pas atteinte aux droits de l’actionnaire Locafrique SA dans le processus...