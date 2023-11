Assemblée nationale : le budget du ministère de l'Urbanisation est arrêté à 100 596 053 620, soit une hausse de 15 milliards

Le budget du ministère de l'Urbanisation, du Logement et de l'Hygiène publique est de 100 596 053 620 de francs cfa en autorisation d'engagement et de 86 453 973 946 francs cfa en crédits de paiement, contre 85 340 344 196 de nos francs en 2023. Soit une hausse de près de 15 milliards de nos francs.





Concernant la coordination et la gestion administrative, les crédits de ce programme, pour l'exercice 2024 sont arrêtés à 4 144 451 451 de francs cfa, en autorisations d'engagement et 3 155 848 677 en crédits de paiement.





Le programme de l'Aménagement et développement urbains de l'exercice 2024, est doté de crédits arrêtés à 11 861 911 301 francs cfa en autorisation d'engagement et de 10 058 675 600 en crédits de paiement. Le budget du ministère de l'Urbanisation est arrêté à 100 596 053 620 soit une hausse de 15 milliards. S'agissant du Cadre de vie les crédits alloués à ce programme pour l'exercice 2024 est arrêté à 71 145 154 990 en autorisation d'engagement et 61 069 913 791 de francs cfa en crédits de paiement.