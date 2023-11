Assemblée nationale : Le budget du ministre de la Justice est arrêté à 92 161 262 422 FCFA.

Le projet de Budget du ministère de la Justice, pour l’exercice 2024 est arrêté à la somme de 92 161 262 422 FCFA.







Pour l’exécution de ce budget, le ministère compte sur six programmes. Le premier programme porte sur le pilotage, la coordination et la gestion administrative. Le second programme porte sur la justice judiciaire ; l’éducation surveillée et la protection judiciaire de l’enfant ; l’administration pénitentiaire ; la bonne gouvernance et les droits humains et enfin le programme sur commerce de l’administration pénitentiaire.