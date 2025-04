Arrestation de Simon Faye : Le directeur exécutif d’Amnesty International, Seydi Gassama, demande sa libération

L’arrestation du rédacteur en chef de la Sen Tv et de la Zik Fm, Simon Faye, continue de faire couler beaucoup d’encre. En effet, la section d’Amnesty International, par la voix de son directeur exécutif, Seydi Gassama, est préoccupée par son cas et sollicite sa libération.



« Nous sommes préoccupés par la détention du journaliste Simon Faye, connu pour sa rigueur et sa disponibilité, et nous demandons la réforme des lois pour mieux protéger la liberté de la presse et la liberté d’expression », a écrit Seydi Gassama sur son compte Twitter.