Arrestation Sonko: face aux manifestations qui ralentissent l’économie, les commerçants déplorent la rareté des clients

Depuis l’arrestation du leader du parti « Pastef » (dissous par les autorités), des poches de manifestations sont déclarées dans certaines localités.



À cet effet, l’économie de la capitale est partiellement ralentie causant en quelque sorte une rareté des clients dans les marchés de Dakar.



Au marché de Sandaga, malgré l’ambiance un peu joyeuse, les clients se font de plus en plus rares ce que déplorent les commerçants. Selon eux, cette situation d’insécurité ne fait pas leurs affaires. Ils prient tous que la paix et le calme reviennent dans le pays.