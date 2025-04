Appel à un débat public / TAS vilipende Sonko : « Il a fui son débat où il aurait été publiquement confronté à ses affabulations »

Le député, président du Parti République des Valeurs (RV), qui a accepté l’invitation à un débat d'Ousmane Sonko, s’étonne que celui-ci « ne puisse donner suite à son initiative : « Demander publiquement un rendez-vous à quelqu’un pour débattre et se dérober est, assurément, le comble du ridicule », a décrié Thierno Alassane Sall.



Le parlementaire se demande si « Ousmane Sonko avait-il vraiment un autre choix que de fuir le débat… lui qui ne se sent fort que quand il n'a pas de protagoniste, en face-à-face, pour le contredire et l’empêcher de blablater dans le vent ? »



Le plus cocasse, estime le député, est qu'il « décrète la tolérance zéro contre la diffusion de fausses nouvelles, et au même moment, diffuse en direct de fausses nouvelles sur les contrats gaziers. Puisqu'il a fui son débat, où il aurait été publiquement confronté à ses affabulations, j’exposerai prochainement à l'opinion ses contrevérités », peste le député, qui donne rendez-vous dans les prochains jours.