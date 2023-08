Ancien garage Nioro de Kaolack: Un homme d'une cinquantaine d'années meurt, son dernier mégot de cigarette à la main

Un homme d'une cinquantaine d'années est décédé ce vendredi à l'ancienne gare routière Nioro de Kaolack.



Selon les témoins, le défunt était un habitué des lieux où il se rendait pour discuter avec les gens. Et lorsqu'il est arrivé ce matin, il est allé s'installer quelque part et a commencé à fumer. Ce dernier mégot de cigarette a eu raison sur lui puisqu'il a été trouvé plus tard inanimé (mort).



Les sapeurs-pompiers ont déposé son corps à la morgue de l'hôpital régional de Kaolack...