Amélioration de la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent : la région médicale de Kolda reçoit quatre ambulances médicalisées d’ISMEA.

La région médicale de Kolda vient de recevoir quatre ambulances médicalisées pour l’amélioration de la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent. La réception a eu lieu ce week-end, en présence du gouverneur de région Saër Ndao et de Yaya Baldé, médecin-chef de région. Ainsi, ISMEA accompagne le Sénégal pour relever les indicateurs en matière de santé au niveau des six régions du sud-est. Ces quatre ambulances médicalisées sont donc destinées aux quatre centres de santé de la région : Kolda, Médina Yéro Foulah, Vélingara et Médina Gounass.

Le Dr Yaya Baldé (MCR) s’est réjoui de ce don d'ambulances qui sera d'une utilité considérable. « La région disposait d'autres ambulances qui effectuent toutes les évacuations. Mais ces 04 ambulances viennent en renfort au dispositif médical et participe à rendre beaucoup plus facile les évacuations qui se font en dehors même de la région. »

Mieux, ces ambulances vont travailler dans la baisse de la mortalité maternelle et infantile. Pour ce qui concerne l'usage de ces véhicules le MCR prend l'engagement de bien veiller à leur entretien.



Dans la foulée, le gouverneur Saër Ndao invite les bénéficiaires « à faire un bon usage de ces véhicules. » C’est pourquoi, il précise : « une ambulance qui sauve des vies doit être en bon état... »