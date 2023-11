Amadou Bâ parlant d’Oumar Youm: « Vous êtes un homme sérieux et compétent »

Ce mercredi, c’est au tour du département de Mbour d’accueillir le Premier ministre Amadou Bâ dans le cadre de la visite économique dans la région de Thiès. En félicitant les responsables politiques de Mbour, un témoignage particulier a été fait sur l’actuel ministre des forces armées, Me Oumar Youm. « Je vous remercie pour ton engagement et vous félicite pour la confiance renouvelée du chef de l’Etat à votre endroit. Ici à Mbour, vous avez la chance d’avoir un homme sérieux et compétent » affirme le chef du gouvernement félicitant tous les autres responsables politiques pour la mobilisation.