Amadou Bâ le choix lucide, qui incarne à souhait le profil de l’emploi ( Par Mame Mbaye Guèye )

Après qu’il a renoncé à sa candidature à un second quinquennat juridiquement légitime, toute la coalition Benno Bokk Yaakaar avait donné carte blanche au Président Macky Sall, pour choisir le nouveau candidat en 2024. C’est aujourd’hui, admirablement chose faite.



Et avec le choix porté sur le Premier Ministre Amadou Bâ, comme porte-étendard de la coalition à l’occasion de ces joutes historiques et inédites, le Président Macky Sall vient encore de démontrer toutes ses qualités de leader incontestable. En effet, les sénégalais sont unanimes, en tout cas dans leur écrasante majorité, qu’il s’agit là d’un choix lucide, qui incarne à souhait, le profil de l’emploi.



Le Premier Ministre Amadou Bâ, au vu de sn parcours dans l’appareil d’Etat, est parfaitement à même d’assurer le legs politique confié par le Président Macky Sall, mais aussi la continuité de l’Etat. Cette continuité repose sur le socle du Plan Sénégal Emergent (PSE), dont Amadou Bâ a été un acteur principal derrière le Président Macky Sall.



Donc la balle est désormais dans le camp des responsables, militants, partis alliés, sympathisants, pour construire une dynamique unitaire sincère autour du candidat et sans laquelle, il serait très difficile de signer une victoire électorale historique, jamais égalée dès le premier tour, et qui doit être l’objectif de tout le monde.



Merci au Président Macky Sall d’avoir ouvert des pages déterminantes dans l’histoire politique du pays avec son renoncement historique, mais aussi d’avoir porté son choix sur le candidat idéal, pour assurer la continuité de la machine politique et de la gestion de l’Etat.



Mame Mbaye Guèye

Responsable APR à Thiès

Chargée de mission à la Primature