Alioune Ndoye tête de liste départementale de Benno : « Il faut voter pour ceux qui respectent nos notables et dignitaires, ceux qui promeuvent la paix et la stabilité! »

La tête de liste départementale de Benno, Alioune Ndoye, a accompli son vote ce matin au Complexe Scolaire El Hadj Bibi Ndiaye, bureau N⁰5. Il a appelé à voter pour ceux qui respectent « nos notables et dignitaires, parce que c’est cela qui fait le Sénégal. Ceux qui promeuvent la paix et la stabilité entre voisins et entre nos citoyens, mais pas ceux qui ne rêvent que de voir le pays déstabilisé et être dans le chaos ».

Il a aussi lancé un appel pour que les gens sortent voter. « Il faut que les gens viennent, moi je suis arrivé et en cinq minutes j’ai voté. Si tout le monde venait rapidement en fin de journée tout le monde entendra dans les différents départements « vive Benno », dira-t-il dans l’hilarité générale.

« Je suis confiant en la maturité du peuple sénégalais. A chaque rendez-vous électoral ce peuple exprime cette maturité en faisant les bons choix sur les hommes, sur le système, pour conduire justement les destinées des institutions en cause pour les cinq années à venir, il s’agit là de notre parlement, deuxième institution de notre pays. Cela demande d’y mettre des gens capables de manager et de mettre les bonnes ressources humaines, des hommes de compétences avec une bonne formation et de bonne expertise, capables de mettre pour eux les bonnes ressources humaines les aidant à bien tenir ce rôle là qui est un pilier de notre démocratie », a conclu Alioune Ndoye.