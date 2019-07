Aliou Cissé : « L'Ouganda assume son style défensif et joue à l'africaine, avec deux lignes de quatre joueurs »

Brocardés par les égyptiens, en phases de poule, pour leur style défensif, les Cranes s'en moquent. C'est leur griffe, ils l'assument et le revendiquent. Dans cette CAN 2019, l’équipe qui défend le mieux, c'est l’Ouganda. Et si les joueurs de Sébastien Desabre excellent autant, c'est qu'ils puisent un véritable plaisir dans cet esprit de sacrifice et semblent s'épanouir dans un style de jeu à l’africaine. Défendre et contre-attaquer avec célérité est devenu leur signature. C'est ainsi qu'ils se sont construits au fil de la compétition, avant de se qualifier en huitièmes de finale. Le sélectionneur Aliou Cissé en est conscient.