Air Sénégal SA à Toulouse pour préparer l’arrivée de son deuxième Airbus A330-900 néo

Toulouse, France – Faire du Sénégal un hub régional multiservices qui s’appuie notamment sur le Tourisme et les Transports Aériens pour stimuler les exportations, créer des emplois durables et générer des richesses pour tous les sénégalais. Telle est l’ambition du Plan Sénégal Emergent, qui vise un trafic passant de 5 millions de voyageurs par an en 2023 et 10 millions en 2035.



La compagnie nationale Air Sénégal SA, maillon essentiel de la création du hub aérien leader au Sénégal, concourt à l’atteinte d’un tel objectif, grâce à une mise en œuvre de son Business Plan, en cours.



A peine deux semaines après le lancement du hub, Air Sénégal s’apprête à réceptionner son deuxième Airbus A 330 -900 néo flambant neuf, le « Sine Saloum ». Une importante délégation conduite par Monsieur Alioune SARR, Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, comprenant le Directeur général d’Air Sénégal SA, des directeurs nationaux et experts de l'aviation civile, ainsi que l’actionnaire unique, la Caisse de Dépôt et de Consignations s’est rendue à Toulouse pour préparer l’arrivée du « Sine Saloum ».



Première étape, la visite de l’appareil A330-900 présentant 32 sièges business full flat, 21 sièges en éco-premium et 237 sièges en classe économique, se distinguant par son confort, sa rentabilité et son efficience.



Cet avion qui sera livré le 8 novembre puis officiellement réceptionné à Dakar le 27 novembre, vient s’ajouter a la flotte de la compagnie dont des ATR72, des A319, un A330-900neo,... Il assurera, entre autres, les dessertes Geneve, Londres, Marseille – Barcelone et New-York / Washington, prévues en Décembre 2019, avril et Juillet 2020.



Autre étape importante, la visite du Centre d’Exposition des Avions Airbus, une opportunité pour découvrir de visu d’autres appareils tels l’A-220 et l’A-350



Source MTTA/SG/DPT