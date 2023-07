Afrobasket féminin 2023 / Aya Traoré (Capitaine des Lionnes) : « nous sommes conscientes de ce qui nous attend! »

Sans forcément verser dans un long discours enflammé, la doyenne et capitaine de la sélection féminine de basket, Aya Traoré (38 ans) a demandé le soutien du peuple sénégalais pour une quête victoirieuse au Rwanda.

Prenant la parole ce lundi, à l’occasion de la cérémonie de remise du drapeau national, elle fait comprendre : « Nous (les Lionnes) y allons avec beaucoup d’ambition et d’envie. Certes, nous avons une équipe jeune, mais nous sommes conscientes de ce qui nous attend. Nous sollicitons les prières et le soutien constant du peuple sénégalais pour un succès éclatant. » En 2015, Aya Traoré à l’époque au sommet de son art, avait été désignée meilleure joueuse de l’afrobasket remporté par le Sénégal. Les Lionnes sont dans le groupe C avec l’Ouganda et le Mali…