Afrobasket 2025 : le Sénégal démarre face à l’Ouganda, 44-30 à la mi-temps

Les Lions du Sénégal ont entamé leur campagne à l’Afrobasket 2025 ce mardi 12 août face à l’Ouganda. Avec une entame de match agressive, les coéquipiers de Brancou Badio ont pris rapidement l’avantage, menant de 15 points à l’issue du premier quart-temps. À la pause, l’écart s’est maintenu avec un score de 44-30 en faveur du Sénégal lors de cette première journée de la compétition.
