Affaire Ousmane Sonko devant la CEDEAO : La cour de justice communautaire met en délibéré au 17 novembre 2023

Après les différentes plaidoiries des deux parties notamment les avocats de Ousmane Sonko et ceux de l’Etat du Sénégal, le juge, Jérôme Traoré avant de lever l’audience sur la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales et la dissolution de Pastef, met en délibéré l’affaire au 17 novembre 2023.







« La Cour va faire un effort pour travailler et mettre en délibéré au 17 novembre 2023 » a annoncé le juge. Pour rappel, au cours de l’audience, la Cour a estimé que, hormis quelques détails, Juan Branco remplissant les critères a été admis contrairement à Me Larifou. Pour ce dernier, la Cour ordonne l’exclusion pour constitution irrégulière.







Les avocats d’Ousmane Sonko et ceux de l’Etat se sont largement exprimés devant la Cour qui a finalement jugé utile de donner son verdict le 17 prochain.