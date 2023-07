Affaire Diagna Ndiaye / Isabelle Adjani : Accusé de rétropédalage suite à un fameux communiqué payant, Le journal Les Échos revient à la charge !

Ce jeudi 20 juillet, le journal Les Echos est revenu dans le détail sur l’affaire de fraude fiscale présumée et blanchiment d’argent impliquant l'actrice française Isabelle Adjani dans laquelle le nom du président du CNOSS, Mamadou Diagna Ndiaye est cité. Selon nos confrères de "Les Échos", dans certains cercles « répugnants » de ce pays, composés en majorité de personnes serviles, c’est un véritable crime de lèse-majesté. On ne doit pas toucher à Diagna ?



Et pourtant, « Les Echos » précise n’avoir fait que reprendre la presse française qui a passé sa journée d’avant-hier à évoquer l’affaire Isabelle Adjani qui a maille à partir avec la justice française. Une affaire dans laquelle Mamadou Diagna Ndiaye est cité par la presse française. Et vous savez quoi ? S’interroge le même journal : « Ces répugnants individus ont sorti un communiqué de Mamadou Diagna Ndiaye publié par le journal ‘’Les Echos’’ le jeudi 28 juin 2018 pour dire qu’on s’est dédit ! »



À la suite de cela, nos confrères qui parlent d’un gros mensonge se posent la question suivante : « en quoi Les Echos s’est-il dédit ? En quoi ? En quoi un communiqué payant, signé Mamadou Diagna Ndiaye et publié en juin 2018 engage-t-il "Les Echos’’ ? Il faut vraiment être ignare pour dire des énormités pareilles » ont-ils fustigé avant d’ajouter : « Les Echos est-il responsable de ce que la presse française écrit ? On sait qui est à l’origine de cette campagne… » ont-ils conclu en guise de réponse.