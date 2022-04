Adhésion supposée de Abdoulaye Baldé à Yewwi Askan Wi : L’ancien maire de Ziguinchor dément et corrobore son emprise dans la région

Depuis quelques jours, l’ancien maire de la ville de Ziguinchor est certainement perçu par nombre de personnes comme « un transhumant. » En effet, sur les réseaux sociaux, le nom d’Abdoulaye Baldé revient souvent : Il serait un nouvel allié de la coalition Yewwi Adskan Wi. Ce que ses partisans ont formellement nié.

C'est pourquoi, l'Union centriste du Sénégal, à sa tête, Abdoulaye Baldé, tient à informer ses adhérentes et ses adhérents d'ici et de la Diaspora, en plus de l'opinion nationale et internationale, qu'il s'agit « de rumeurs malsaines et infondées savamment entretenues pour ternir l'image de l’ancien ministre des forces armées sous Wade.

Consciente de son organisation et de son respect aux principes de démocratie, l’UCS se dit offusquée d’entendre ces allégations collées à leur leader.





Aboubacar Diassy et ses camarades, en porte à faux contre toute entreprise de déstabilisation de leur parti, appellent à l’unité et à ne céder aucunement à la tentative de déstabilisation.





L’Ucs confirme avec sa coalition UCS mboolo, qu’elle constitue une réalité politique incontestable au Sénégal. Car, étant la 2ème force politique dans la région de Ziguinchor en demeurant très forte dans certaines régions comme Kolda et Sédhiou..