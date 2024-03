Achat de conscience à Mbour : Me Tall accuse des membres de l’APR de distribuer des billets de 5.000 FCFA

Me Abdoulaye Tall, porte-parole de Pastef, a révélé des allégations de présumés achats de conscience à Mbour, ce dimanche. Selon lui, des membres de l'APR ont été accusés de distribuer des billets de 5 000 FCFA aux électeurs en échange de leur vote en faveur du candidat de BBY, Amadou Ba. Me Tall a dénoncé fermement cette présumée tentative de manipulation du processus électoral.

« On a nous a signalé des couacs dans certains bureaux de vote, notamment à Mbour Sérère et à Golf où on a pu noter des achats de conscience pour détourner les électeurs, influençant négativement leurs intentions de vote. Je crois que c’est peine perdue parce que ce que j’ai constaté dans le centre de Diamaguène 1 et 2, Grand Mbour, Golf, Gouy Mouride et dans d’autres centres, si cela continue comme cela, vu le taux de participation, notre victoire sera assurée dès le premier tour », proclame-t-il.