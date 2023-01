Accusation lors d'un plateau télévisé : Abdoulaye Sow sert une sommation interpellative à Boubacar Camara

Suite à des accusations qu'il a tenu sur sa personne, lors d'un plateau télévisé, le ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique Abdoulaye Seydou Sow a servi une sommation interpellative au président du conseil d'administration de Sococim, Boubacar Camara. «Le requis a tenu les propos suivants à l'endroit du requérant: Je n'ai pas demandé Cinq Cent Millions (500.000.000 FCFA) et vous, vous l'avez fait. On vous a donné une avance de Cent Millions (100.000.000 FCFA) pour des terrains...Que j'ai tout le dossier avec moi. De tels propos sont de nature à faire accroire que le requérant, Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène Publique, se serait rendu auteur d'actes de courtage dans le domaine foncier ou immobilier alors qu'il n'en est rien», rapporte le document rendu public.



A cet effet, le ministre Abdoulaye Seydou Sow invite le PCA de Sococim d'apporter les preuves à ses allégations. «C'est pour ces raisons que le requérant entend lui réitérer et lui réitère effectivement par le présent exploit, la sommation verbale qu'il lui a faite, au cours de l'émission télévisée, de produire publiquement les preuves de ses allégations en vertu de l'adage actori incumbit probatio notamment en lui posant les deux questions suivantes: Est-ce que vous maintenez vos propos et allégations qui ont été émis à l'endroit du requérant, au cours de l'émission télévisée qui a été diffusée en direct sur la chaîne privée TFM? Pouvez-vous administrer la preuve de vos allégations et en tenir copie à moi, Huissier de Justice pouvant recevoir valablement copie?», a conclu le document du notaire...