Accident tragique de Sikilo / TGI de Kaolack : L'affaire mise en délibéré pour le 25 janvier 2023.

Birame Tine et Moussa Sow ont été aujourd'hui à la barre du tribunal de grande instance de Kaolack.

Les deux mis en cause ont tenté de balayer d'un revers de main les faits qui leur sont reprochés. S'agissant de Moussa Sow (né en 1991 à Vélingara), il a nié être le propriétaire du véhicule qui, dit-il, appartenait à son défunt grand frère et que la recette relative au transport était destinée aux enfants du défunt et à sa femme. Le prévenu a dit devant le tribunal ignorer complètement le code de la route et avait donc confié le véhicule au chauffeur décédé dans l'accident. Son argument a été battu plus tard en brèche par le maître des poursuites, après lui avoir fait savoir que c'est lui-même qui s'occupait de la gestion du véhicule en collectant le gain. Ce qui fait de lui "le propriétaire exploitant."

Pour sa part, Birame Tine ( né en avril 1989), a dit au tribunal avoir hérité du bus impliqué, de son père. Et que la maintenance et le contrôle étaient assurés. Il a ajouté que c'est lui-même qui a acheté les pneus de rechange à hauteur de 120.000 l'unité. Le président du tribunal et le parquet ont jugé cette somme dérisoire, compte tenu du prix sur le marché estimé à plus de 180.000 Fcfa l'unité (procureur) d'où l'achat de pneus d'occasion.

Le parquet a maintenu les charges relatives à la mise en danger de la vie d'autrui, défaut de souscription d'une police d'assurance pour Moussa Sow, à la réception, à l'homologation et au défaut pneumatique. Il a ainsi requis 2 ans dont 1 an ferme pour Moussa Sow et 1 an dont 6 mois ferme pour Birame Tine.

La défense a d'un côté essayé de requalifier les faits en parlant d'homicides involontaires bien que maître Bamba Cissé ait plus tard tenté de remettre en cause et les charges précitées et toutes autres infractions sauf celle relative à la contravention qui nécessite une peine d'amende.