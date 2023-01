Accident de Sakal : La Méga coalition ITCTS-And Gueusseum suspend son mot d’ordre de grève à Louga

La Méga coalition s’incline devant la mémoire des victimes décédées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Prévue initialement les 17, 18 et 19 janvier 2023, la grève annoncée par la Méga coalition de l’intersyndicale des Travailleurs des Collectivités Territoriales -And Gueusseum pour le respect des engagements de l’État du Sénégal, sera finalement suspendue. Ceci fait suite à l’accident tragique qui s’est produit ce matin à Sakal dans la région de Louga. Ainsi, la suspension concerne exclusivement l’hôpital régional de Louga pour la prise en charge optimale des blessés et l’effectivité du respect des urgences.