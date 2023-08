Accident à Gandiaye: Le chauffeur du camion-citerne péri dans les flammes...

L'accident à hauteur de la commune de Gandiaye est plus que tragique. En effet, le chauffeur du camion-citerne a péri dans les flammes, complètement calciné. Celui du bus a connu lui aussi une mort atroce puisqu'il a été complètement broyé par le camion-citerne.



Pour rappel, un bus( horaire) en provenance de Kaolack( keur Madiabel) et un camion-citerne sont entrés en collision sur la RN1 à l'entrée de Gandiaye.



Le bilan provisoire fait état de 02 morts et plusieurs blessés...