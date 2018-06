Abdoulaye Daouda Diallo sur le pont de Farafégny : "On a bon espoir qu'on puisse réceptionner le pont d'ici la fin de l'année!"

Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement a effectué ce lundi une visite de terrain afin de constater l'état d'avancement des travaux du pont transgambien communément appelé " pont de Farafégny". Abdoulaye Daouda Diallo a profité de cette occasion pour faire l'état des lieux. " Nous sommes venus constater l'état d'avancement du pont transgambien. Je suis accompagné de mon homologue, le ministre Baye Lamine Diop. Et nous avons constaté avec bonheur que les travaux avancent très bien et c'est très rassurant. D'ailleurs, les délais qui ont été fixés, peut être, ne seront pas atteints, mais on a bon espoir qu'on puisse réceptionner le pont d'ici la fin de l'année", a-t-il indiqué.





Questionné sur le rôle majeur que le pont jouera dans la zone de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest( CEDEAO) surtout concernant le désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo a répondu en ces termes. " D'abord, c'est le premier ouvrage sous régional partagé par les deux pays, c'est-à-dire que c'est un financement conjoint. Le Sénégal et la Gambie ont eu à faire cause commune pour emprunter ensemble les fonds nécessaires pour pouvoir réaliser ce pont. Donc, c'est un bel exemple sous-régional, mais aussi je dois rappeler que cela rentre parfaitement dans le cadre du désenclavement de la CEDEAO en général parce que ce pont va être une des grandes charpentes du corridor sud qui va quitter Dakar pour passer par la Gambie, aller jusqu'à Ziguinchor et continuer au niveau de Bissau, Conakry et plus tard sur Lagos".





Parallèlement, une forte délégation de la Gambie a pris part à la visite. Celle-ci a été conduite par le ministre gambien Baye Lamine Diop qui, pour sa part, s'est félicité de l'état d'avancement des travaux.