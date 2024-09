Abdoul Mbaye, ancien PM: « Le logo Jub-Jubël-Jubënti n’a pas sa place dans les documents administratifs »

Le premier chef de gouvernement sous le régime de Macky Sall n’a pas apprécié ce qu’il peut appeler comme un prolongement de ce qu’il dénonçait en son temps: le « beige et marron » qui envahissait les logos et le bien publics. Abdoul Mbaye prévient: « Il faut aussi rappeler aujourd’hui que le « Jub, jubal, jubanti » n’a pas sa place sur les documents administratifs. Respectons la République, la Patrie et la diversité de notre Nation », soutient-il.