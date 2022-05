AL MUNTAQA RAPPELLE : « Adorer Dieu est difficile, l’adorer de manière irréprochable l’est encore plus, mais… »

Pour son sermon de 2022 à l’occasion de la fête de Korité, Serigne Mountakha Mbacké, désormais appelé « Al Muntaqa » par nombre de Sénégalais à travers les réseaux sociaux, a choisi d’axer son discours sur la crainte révérencielle qui incombe à tout croyant.



Avec à ses côtés son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre et son frère Serigne Moussa Nawél, le Patriarche de Miname a insisté sur l’obligation qui pèse sur les épaules de tout musulman vis-à-vis de son Seigneur.



« Le Xutba de Serigne Abdou Khadre est largement suffisant. Toutefois, j’appelle juste les musulmans à adorer Dieu et à lui faire confiance. Nous ne sommes sur terre que pour adorer Dieu. Adorer Dieu n’est pas chose facile. Le faire de manière irréprochable est encore plus difficile. Suivre Serigne Touba est notre modèle, suivons-le au maximum de nos capacités. »



Le Khalife Général des Mourides de poursuivre : « J’invite tout le monde à ne commettre aucun interdit. Nous devons en faire notre principale préoccupation. Nous devons en faire une priorité. Nous avons aussi l’obligation d’assainir nos relations interpersonnelles. C’est difficile d’être un bon disciple mouride. Cela démarre par l’obligation que nous avons de faire et de dire que du bien. Nous rendons grâce à Dieu et remercions Dieu pour tout ce qu’il a fait pour nous. »

Il conclut : « Dieu ne fait jamais d’erreur. Il ne se trompe jamais! »