AFFAIRE KHALIFA : L'UMS appelle les magistrats à adopter une posture de tiers impartial et désintéressé

République du Sénégal

Un peuple- Un but –Une foi

-------------------------

Union des Magistrats Sénégalais

(U.M.S.)









Au Collectif des avocats de M. Khalifa Ababacar SALL

Maître Moustapha NDOYE Maître François SARR Maître Demba Ciré BATHILY Maître Ciré Clédor LY Maître Mohamed S. DIAGNE Maître Issa DIOP Maître Cheikh Khoureychi BA Maître Ndèye Fatou TOURE Maître Ndèye Fatou SARR Maître El Mamadou NDIAYE



Avocats, à la Cour



Chers Maîtres,

Par lettre en date du 08 décembre 2017, vous informez l’Union des Magistrats Sénégalais de faits que vous qualifiez de « graves », dans le traitement du dossier de votre client, Monsieur Khalifa Ababacar SALL.



L’U.M.S., comme elle a l’habitude de le rappeler, ne saurait s’immiscer dans le traitement d’une affaire en cours, par respect aux règles qui régissent le statut des magistrats et l’indépendance de la justice.



Toutefois, elle invite tous les acteurs, et en particulier les magistrats, à veiller au respect strict des droits des personnes poursuivies, notamment des droits de la défense et des règles garantissant un procès juste et équitable.



Elle appelle aussi les magistrats à toujours adopter une posture de tiers impartial et désintéressé, à laquelle tient la légitimité du juge, gage de la crédibilité de la justice.



Veuillez recevoir, Chers Maîtres, l’assurance de notre parfaite considération.



Le bureau de l’U.M.S.