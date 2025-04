À l'attention de Monsieur le Ministre de l'Énergie : "Vos lampadaires s'allument jour et nuit" (Amadou Moustapha Mbaye )

Monsieur le Ministre,



Cette lettre a pour but de vous alerter sur les dysfonctionnements de l'éclairage public et le gaspillage énergétique observés dans plusieurs localités.



Monsieur le Ministre,



Je me permets de porter à votre connaissance une situation préoccupante affectant plusieurs localités du Sénégal, particulièrement le département de Mbacké. Il a en effet été constaté que les lampadaires publics restent allumés en plein jour, entraînant un gaspillage énergétique important et une usure prématurée du matériel due à l'exposition prolongée au soleil.



Ce phénomène, observable dans de nombreuses zones, a des conséquences graves :



1. Pertes énergétiques et financières : Une énergie précieuse est consommée inutilement, alors que le Sénégal s'engage dans une transition vers des solutions durables.



2. Détérioration technique : Les équipements, conçus pour fonctionner la nuit, s'abîment prématurément, augmentant les coûts de maintenance et de renouvellement.



3. Incohérence avec les engagements gouvernementaux : Cette situation compromet les politiques ambitieuses comme le "Jub, Jubbal et Jubbanti", affaiblissant ainsi les efforts d'efficacité et de modernisation.



Pour illustrer ce problème, dans le département de Mbacké, des centaines de lampadaires restent allumés quotidiennement en journée, malgré mes nombreuses alertes transmises via les réseaux sociaux et parfois directement aux services techniques locaux. Malheureusement, ces signalements n'ont, à ce jour, reçu aucune suite tangible.



Monsieur le Ministre, la préservation de nos ressources est cruciale pour atteindre nos objectifs de développement. Je me permets donc de vous suggérer :



- Un audit technique centralisé des systèmes d'éclairage, accompagné de l'installation de détecteurs de luminosité automatiques

- Une campagne de sensibilisation à destination des gestionnaires locaux sur l'importance de la maintenance préventive

- Le renforcement des mécanismes de contrôle pour prévenir les négligences récurrentes



Confiant en votre capacité à apporter des solutions rapides à ce problème qui affecte nos ressources et entrave notre progrès, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

Amadou Moustapha Mbaye - Citoyen