938 millions pour rester libre : les masques tombent dans l’affaire Sokamouss et Sosenap !

Dans le marécage judiciaire des détournements présumés liés aux fonds Covid, un nouveau rebondissement s’est opéré hier avec un chiffre qui donne le vertige : 938 millions de francs Cfa. C’est la somme que Abdoulaye Soumaré Diallo, directeur commercial des sociétés Sokamouss et Sosenap, a dû consigner pour bénéficier d’une liberté provisoire, selon les informations révélées par le quotidien Libération.



Inculpé par le juge du 2e cabinet, Abdoulaye Soumaré Diallo a été entendu dans le cadre d’un dossier explosif mêlant marchés publics, livraisons de masques sanitaires et paiements en espèces. Libération révèle que lors de son audition à la Division des investigations criminelles (DIC), le mis en cause a affirmé que les deux sociétés avaient effectivement livré les quantités de masques commandées par le ministère du Développement industriel : 1 million pour Sokamouss et 1,345 million pour Sosenap.



En retour, toujours selon ses propos recueillis par Libération, il aurait perçu les sommes de 400 millions et 538 millions de Fcfa, en espèces, directement des mains du gestionnaire de compte dudit ministère, et ce, contre décharges dûment signées. Des paiements en liquide, à ce niveau de responsabilité, qui interrogent sur les pratiques internes et le manque de traçabilité financière dans la gestion des marchés liés à la pandémie.



Autre élément troublant souligné par Libération : Abdoulaye Soumaré Diallo aurait affirmé ne rien savoir sur les conditions d’attribution des marchés à Sokamouss et Sosenap. Un flou d’autant plus inquiétant que le directeur général des deux sociétés, un certain Marc Hajjar, de nationalité marocaine, n’a même pas été entendu dans la procédure. Une absence qui jette une ombre sur l’impartialité de l’enquête ou sur les éventuelles protections dont bénéficierait l’homme d’affaires.