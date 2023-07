2e Sommet Afrique-Russie/ Le Président Macky Sall répond au capitaine Ibrahim Traoré: " Les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main".

À la suite du discours du chef d'État du Burkina Faso à l'occasion du 2e Sommet Russie-Afrique, le Président Macky Sall a tenu à mettre les points sur les "i"



" Pour répondre à notre jeune frère, le capitaine Traoré, Président du Faso, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat d'égale dignité entre les peuples. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington", a-t-il martelé.



Avant d'ajouter, " Donc, je pense que le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité et ce combat transcende les générations. Je suis très heureux moi d'être à coté du Président Museveni ou du président Denis Sassou-Nguesso, qui ont été pour l'un des combattants de la liberté et pour d'autres des modéles de résilience".



Le Président Macky Sall de conclure en soulignant, " Chaque génération a son combat à mener et le notre c'est de combattre d'abord le terrorisme qui est en train de gangréner notre continent, mais aussi c'est de travailler pour le développement de notre continent...".