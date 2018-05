1er mai : Les acteurs du transport aérien décorent leurs agents

La fête du travail est célébrée par les acteurs du transport aériens qui ont organisé en ce 1er mai, une cérémonie de décoration de leurs agents dans les ordres nationaux et de distinction.



Pour 10, 20 à 30 années de service, l’effort de ces travailleurs qui se sont donnés avec dévotion est reconnu et attesté à travers des médailles ou encore des diplômes remis des mains du ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires.



Cette dernière, à cette occasion, n’a pas manqué de souligner les nombreux efforts consentis dans le domaine de l’aviation, mais reste consciente des défis qui se présentent. Maïmouna Ndoye Seck affiche donc son optimisme face à ce challenge et encourage les acteurs de ce secteur à continuer sur cette lancée vers l’émergence.