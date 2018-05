1er Mai / Kaolack : La Cnts porte les dossiers des 339 travailleurs des Salins du Sine-Saloum et de la commune de Kaolack

Le traditionnel défilé du premier mai a eu lieu ce matin sur l'avenue Diogoye Basile Senghor de la ville de Kaolack.

Ainsi, les travailleurs à travers leurs centrales syndicales, ont tous participé à la fête et à la cérémonie de remise des cahiers de doléances aux autorités administratives.

Du côté de l'union régionale de la Cnts de Kaolack, l'affaire des travailleurs des Salins du Sine-Saloum et de la mairie étaient à l'ordre du jour. " Comme c'est une tradition, nous avons déposé notre cahier de doléances. Alors, les grandes lignes sont l'affaire des travailleurs des Salins du Sine-Saloum où 300 pères de famille ont été abusivement licenciés par leur employeur. Nous allons donc saisir demain l'inspecteur du travail, vu que la requête est terminée, pour demander la réintégration de tous les 300 travailleurs", a déclaré le secrétaire général de l'union régionale de la Cnts de Kaolack, Abdou Ndiaye.



Autre dossier, autre problème, celui des 39 ex-travailleurs de la mairie de Kaolack. " Au niveau de la commune de Kaolack, madame le maire a licencié abusivement 39 travailleurs, et parallèlement elle a recruté 71 personnes. Ce sont des gens qui travaillent depuis 2009 à la mairie de Kaolack. Nous avons saisi le tribunal du travail qui nous a donné raison. Elle a fait appel, alors la Cour d'appel non seulement a confirmé la décision, mais elle a aussi augmenté le montant qui est passé de 17 millions à 54 millions de Fcfa. Et nous voulons que le présent de la République prenne ses responsabilités parce que les décisions de justice sont appelées à être respectées", a-t-il ajouté.



À signaler que l'ensemble des centrales syndicales ont participé à la fête du travail. Et à cette occasion, chacune y est allée de ses revendications, notamment de meilleures conditions de travail, le respect des engagements signés avec l'Etat etc...