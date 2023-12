1923/2023 - Centenaire du Pr Cheikh Anta Diop : l'Ucad célèbre son parrain !

L'université Cheikh Anta Diop de Dakar célèbre à partir de ce jeudi 21 décembre, les festivités marquant le centenaire de son parrain, le Professeur Cheikh Anta Diop.



Né le 29 décembre 1923 à Thieytou et décédé le 7 février 1986 à Dakar, l'anthropologue, historien et homme politique sénégalais aurait eu 100 ans s'il était toujours vivant. Il est le créateur du laboratoire de datation Carbone 14 à l'Ifan de Dakar en 1961, sous la direction de Théodore Monod.



Le Pr Cheikh Anta Diop a écrit plusieurs thèses sur l'Égypte antique avec notamment ses livres "Nations nègres et culture" en 1955, puis "Civilisation ou Barbarie" en 1981.



Dans ces écrits, il a essayé de démontrer l'apport de l'Afrique, particulièrement l'Afrique Noire à la culture et à la civilisation mondiale.



Ainsi, durant une semaine (du 21 au 29 décembre), des universitaires et autres intellectuels vont nous faire connaître la personne du Pr Cheikh Anta Diop. Une conférence sur le thème "l'œuvre de Cheikh Anta Diop et les défis de la reconstruction d'une pensée audacieuse pour l'Afrique", sera animée à l'Ucad, ce jeudi par le Pr Aboubacry Moussa Lam, égyptologue, le Pr Somet Yaporeka, philosophe, égyptologue du Kenya, avec comme modérateur, le Pr Hamady Bocoum, historien, Directeur Général du musée des Civilisations Noires.