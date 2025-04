130 milliards mobilisés pour la campagne agricole de 2025-2026 : Les paysans de Linguère listent leurs doléances et réclament "2000 tonnes d'arachide"

Alors que l'hivernage se profile à l'horizon, l’État du Sénégal affiche ses ambitions pour la campagne agricole 2025-2026 avec une enveloppe de 130 milliards de francs CFA, annoncée à l’issue d’un conseil interministériel présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko.

Cette décision a été accueillie favorablement dans le département de Linguère, zone historiquement agricole du Djoloff, où les producteurs expriment toutefois des attentes bien précises.

À travers la voix de Mor Ndiaye Boustane, président du syndicat Japando, regroupant paysans, éleveurs et pêcheurs, les producteurs ont salué l’engagement de l’État, tout en réclamant une dotation d’au moins 2.000 tonnes d’arachide, afin de répondre aux besoins croissants des exploitants de la zone. "Nous, producteurs du département de Linguère, privilégions des semences certifiées, gage de booster le secteur agricole dans le milieu", a plaidé Mor Ndiaye Boustane.

Parmi les doléances exprimées par la voix du président du Syndicat Japando, il y'a l’accès facilité aux matériels agricoles modernes, l’octroi suffisant d’engrais, la fixation du prix d’achat de l’arachide à 500 F CFA pour la prochaine campagne, l’appui au développement de l’agriculture de contre-saison, notamment par la construction de forages ruraux Mor Ndiaye Boustane a saisi l’occasion pour interpeller les nouvelles autorités sur les défis persistants du monde rural, estimant que l’agriculture pourrait être une alternative viable à l’émigration irrégulière, si elle bénéficie d’un soutien plus structurant. Il a également évoqué les années Wade et le programme GOANA (Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l’Abondance), qui avait permis, selon lui, l’acheminement de 1.000 à 1.820 tonnes d’arachide au profit des producteurs du Djoloff.

Selon toujours Mor Ndiaye Boustane, la réouverture des eaux de la vallée morte du Ferlo, est perçue comme une demande sociale forte. Pour le secteur de l’élevage, les paysans dénoncent le manque chronique d’aliment de bétail, une situation alarmante pour une région à forte vocation pastorale.