1 an du décès de ABC : Un homme de consensus et de principe dont le Sénégal se souvient toujours.

La date mémorable du 7 mars 2021 aura été sa dernière apparition avant que la faucheuse ne l’arrache à l’affection de tout un peuple. Alioune Badara Cissé, plus connu sous l’abréviation de son nom, ABC, s’était adressé à la jeunesse et à l’acteur politique en tant que Médiateur de la République au moment où des émeutes avaient fini de secouer le pays en pleine crise sanitaire marquée par la pandémie de Covid-19.



« J’ai écouté, j’ai tendu l’oreille, j’ai regardé et ouvert les yeux, je n’ai pas reconnu mon pays, mon peuple et la jouvence que nous avons toujours connue. J’ai vu une jeunesse sans espoir, sans envie et qui ne sait plus à quel saint se vouer! » Tels étaient les premiers mots de Alioune Badara Cissé lors de sa dernière sortie estimant à cette période, qu’il arriverait bien un moment où le couvercle sauterait. Pour ainsi dire à quel point, la situation était délicate et nécessitait une réaction en guise de solution.



Né en 1958, Alioune Badara Cissé, homme politique et originaire de Saint-Louis a d’abord eu plusieurs responsabilités sous la présidence d’Abdoulaye Wade avant d’accompagner l’actuel président de la République, Macky Sall, dans ses premiers pas vers le palais. L’homme politique, connu pour son franc-parler, a été ministre des affaires étrangères avant d’être nommé par le décret n° 2015 – 1150, du 05 Août 2015, Médiateur de la République par le président Macky Sall.



À son décès en août 2021, l’ancien Médiateur de la République a fait l’unanimité par rapport aux différents témoignages de ses collègues avocats, de ses camarades de parti, des membres du gouvernement et même du président de la République Macky Sall qui disait avoir perdu un homme brave, de conviction et un compagnon.



En cet anniversaire de son décès, la maison familiale à Saint-Louis a organisé une cérémonie de prières pour se souvenir de son fils et homme de principe aux bonnes actions indélébiles...