​Loi interprétative de l’amnistie : « Ayez le courage de dire que tout militant de PASTEF est amnistié » (Dr Samba Faye, Porte-parole RV)

Dr Samba Faye, porte-parole de la République des Valeurs (RV), s’interroge, dans une tribune, sur le moment où PASTEF, au pouvoir, se penchera enfin sur les priorités du pays. « Amadou bat tous les records de tâtonnement et de tartufferie. Pour une loi déjà claire – dont on a pourtant promis l’abrogation –, déployer autant d’énergie pour l’interpréter et la réinterpréter, juste pour affirmer :



- Tout individu exerçant une "liberté publique" ou un "droit démocratique" est amnistié (même s’il brûle un bus dans lequel deux filles ont trouvé la mort).

- Tout autre individu (en l’occurrence les Forces de Défense et de Sécurité) sera poursuivi... », dénonce-t-il.



Le porte-parole de RV invite le parti au pouvoir à faire preuve de courage et à assumer clairement qu’il s’agit simplement « d’amnistier tout militant de PASTEF ».



« Votre énergie devrait plutôt être déployée pour régler la situation des agents des collectivités territoriales qui tirent le diable par la queue depuis bien trop longtemps, la diplomatie sénégalaise qui dégringole avec son "gros_cas_libre" et ses diatribes cacophoniques, ou encore la situation des agents de la Direction des Paysages Urbains et des Espaces Publics, qui n’ont pas perçu leurs salaires depuis des mois. Sans oublier le port qui sombre pendant que son directeur général festoie avec des activistes, les agents de la poste sans salaires, et le coût de la vie qui plonge les Sénégalais dans une paupérisation généralisée. »