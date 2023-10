Ziguinchor: la police opère une prouesse en mettant la main sur 16 véhicules volés à Dakar.

Les hommes du commissaire principal de la police de Ziguinchor, Malick Dieng viennent de réussir une prouesse. Cet exploit intervient dans le cadre d'une enquête menée par les éléments de la Brigade de recherche la semaine dernière sur des véhicules volés. Ainsi, seize (16) véhicules qui avaient été subtilisés à Dakar en vue d'être vendus entre Ziguinchor, Bignona et la Guinée-Bissau ont été interceptés par la police selon le quotidien Libération.



Toutes les voitures sont, actuellement, au commissariat central de Ziguinchor. Le cerveau ainsi que l'un de ses complices ont été arrêtés à Dakar. Pour Ziguinchor, d'autres complices sont dans le collimateur des enquêteurs et leur arrestation est imminente, ont renseigné nos confrères. Les mis en cause seraient liés à un groupe à l'origine du vol et du trafic à grande échelle de véhicules a ajouté le quotidien.