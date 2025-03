Ziguinchor : la police neutralise un réseau de trafiquants de drogue, 8 kg de chanvre indien saisis

Les forces de l'ordre ont interpellé un dangereux trafiquant de chanvre indien ce dimanche 30 mars 2025. L’opération fait suite à des renseignements faisant état d’un vaste réseau de trafic de drogue sur l’axe Bignona-Ziguinchor. Un checkpoint a ainsi été mis en place à l’entrée de la ville pour contrôler les véhicules de transport en commun.



Interpellations et aveux



"C’est lors de ce contrôle que les policiers ont arrêté T. Faye et B. Diabaté, venant de Bignona à moto (modèle Jakarta). Lors de la palpation, B. Diabaté a avalé une boulette de haschich qu’il dissimulait. Isolé et interrogé, T. Faye a affirmé avoir été payé 10 000 F CFA par B. Diabaté pour transporter la drogue jusqu’à Ziguinchor. Il a ajouté que son complice, sentant la présence policière près du pont Émile Badiane, avait jeté la marchandise dans les mangroves avant de la confier à un pêcheur pour contourner les contrôles", révèle une source proche de l’enquête.



Saisie supplémentaire et nouveaux aveux



Sur la base de ces informations, les hommes du commissaire Thiam ont localisé et interpellé S. Ba, en possession d’1 kg de chanvre indien. Ce dernier a reconnu avoir déjà convoyé de la drogue à Goumel par pirogue pour 100 000 F CFA. Il a aussi admis que B. Diabaté, propriétaire de la marchandise, lui avait remis 1 kg à livrer à Sangomar, lui devant encore 20 000 F CFA sur la somme convenue (le kg étant vendu 80 000 F CFA).



Interrogé sur l’emplacement du reste de la drogue, S. Ba a indiqué l’avoir remis à un certain Omar. Guidés par ses déclarations, les policiers se sont rendus à Sangomar, où ils ont arrêté O. Diallo avec 7 kg de chanvre indien.



Les suspects ont été placés en garde à vue, et l’enquête se poursuit.