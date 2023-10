Ziguinchor : « La fiscalité locale à l’agonie, les mairies boitillent »

Les commissions dédiées au recouvrement des impôts dans la région de Ziguinchor rencontrent d’énormes difficultés en matière de contrôle et de recouvrement. La fiscalité agonise dans les trois départements de la région. Face à cette situation, le Forum Civil section Ziguinchor a initié un atelier de renforcement de capacité sur la fiscalité locale et la mobilisation des ressources au profit des commissions de fiscalité locale.



« Elle n’est pas morte, mais elle souffre, elle est à l’agonie. Une agonie due en partie à la méconnaissance par la population de son devoir de s’acquitter de l’impôt. C’est aussi dû au manque d’information de la part des membres des commissions de fiscalités » a soutenu samedi Boubacar Mané.



Le coordonnateur du Forum Civil section Ziguinchor s’exprimait lors d’un fait savoir que « si on ignore sa mission, on ne peut pas convaincre les populations à s’acquitter de ce devoir de fiscalité »



L’atelier a regroupé les commissions de fiscalité locale de Ziguinchor, de Bignona et d’Oussouye. Son objectif est de faire connaître les aspects juridiques liés à la fiscalité locale, faire la classification exhaustive de tous les types d’impôts locaux, nous informe le quotidien « Le Quotidien» de ce lundi 23 octobre 2023.