Ziarra annuelle de Bogal édition 2022 : Thierno Abdourahmane Barry ferme contre les violences électorales et l’homosexualité.

À Bogal, une localité de la Casamance située dans le département de Bounkiling, région de Sédhiou, se tient depuis le 6 janvier, la Ziarra annuelle de Bogal. En marge de cette manifestation religieuse de 4 jours, Thierno Abdourahmane Barry, l’autorité religieuse de Bogal, a lancé un appel aux populations pour éviter les violences électorales. Occasion qu’il a saisie pour s’insurger aussi contre l’homosexualité.





Un des points qu’il a abordés a porté sur les joutes électorales qui viennent d’être lancées. ‘’Toute personne qui se lance dans cette course, dans le cadre des élections locales doit être conscient que c’est Dieu (LsI) qui donne le pouvoir à qui Il veut’’, a dit le guide religieux qui a plaidé en faveur de l’acceptation du ‘’fait que chacun puisse préférer prêcher pour sa propre paroisse. C’est d’ailleurs ce qui explique cette kyrielle de candidats. Cependant, que nul acteur politique ou militant, de quel bord que ce soit, ne sème les graines de la violence. D’autant que nous sommes un peuple et nous sommes indivisibles. Je rappelle donc la recommandation de l’Islam qui ne cautionne pas la violence. J’invite tous les Sénégalais au calme parce que ce sont des élections locales. Le terme ‘’élections locales’’ a son sens. Quand deux adversaires politiques d’une même localité se disputent un fauteuil, ils doivent avoir un comportement exemplaire et une conduite irréprochable. C’est cela qui nous empêchera demain, d’avoir des choses à regretter. Dieu sait qu’il est inutile de semer la division ou de cultiver la violence. Rien ne vaut la paix. Quiconque promeut la violence n’en tirera, personnellement que des regrets’’, a déclaré Thierno Abdourahmane Barry.



Concernant l’homosexualité, il s’est voulu catégorique. ‘’L’homosexualité est une des questions qui sont loin de cristalliser mon attention. Cependant, je fais en sorte de ne jamais cohabiter avec un homosexuel. Nous sommes dans un pays démocratique. Chacun a une certaine liberté d’agir. Il se trouve aussi qu’il est extrêmement difficile de démentir une chose sans en maitriser les tenants et les aboutissants. Toutefois, je le dis et le répète nous sommes foncièrement contre l’homosexualité. Parce que c’est une pratique vile que condamne la religion musulmane. L’Islam est foncièrement contre l’homosexualité. Et nous autorités religieuses, sommes radicalement contre l’homosexualité’’.



Le guide religieux de Bogal trouve que cette agitation sur la question est inutile. ‘’Je pense qu’il est inutile d’entretenir le débat sur cette question. Vu qu’on ne peut que la dénoncer. Il ne nous reste, en fait, qu’à laisser cette épineuse question entre les mains des autorités étatiques. À charge pour elles, qui détiennent l’autorité politique, de prendre les mesures qui s’imposent sur cette question’’, a-t-il indiqué au micro de Dakaractu.



Mais il faut dire que Thierno Abdourahmane Barry, l’autorité religieuse de Bogal qui recevait une délégation de la Senelec porteuse d’un lot de produits offerts par ladite entreprise, a salué la bonne volonté du Dg de la Senelec. ‘’Je pense qu’il est en train d’accomplir pleinement la mission qui lui a été confiée par le président de la République’’. Un satisfecit à l’endroit de la Senelec qu’il a bien légitimé. ‘’Comme les populations nourrissent de l’espoir à notre endroit, nous hommes religieux, je crois que faire en sorte que cet accès universel à l’électricité soit une réalité, nous soulagerait grandement. J’en profite pour dire que dans beaucoup de localités environnantes, la Senelec a commencé à positionner les poteaux électriques. Il ne reste que la connexion au réseau. Cela vaut notre satisfaction à l’endroit de Pape Demba Biteye qui a rendu cela possible, avec en première ligne le président Macky Sall’’.



À Lémou Diallo, délégué régionale de la Senelec (zone Sud) et ses collègues qui l’accompagnaient, le guide religieux a exprimé sa satisfaction. ‘’Je vous décerne mon propre satisfecit et vous remercie très sincèrement. Vous avez été envoyés ici, mais vous avez pleinement joué votre partition. Je vous remercie encore une fois, de vive voix. Nous savons l’importance de l’apport de la Senelec dans nos vies.



Dans ses remerciements et expression de satisfaction faite par Thierno Abdourahmane Diallo, la rédaction de Dakaractu n’a pas été oubliée. Nous vous remercions. Les médias ont une importance capitale. Nous sommes conscients du travail colossal que vous abattez’’.