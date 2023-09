Ziar à Gouy Mbind : Aziz Ndiaye et son frère Baye Ndiaye chaleureusement reçus par Serigne Bassirou Mbacke Khadim Awa Bâ

Les deux frères et hommes hommes d’affaires, Aziz et Baye Ndiaye se sont rendus dans la résidence de serigne Bassirou Mbacke Khadim Awa Bâ, sise à Touba Gouy Mbind. Une visite de courtoisie effectuée ce dimanche après-midi. Un geste fort apprécié par le guide religieux qui a reçu la délégation dans ses appartements privés avant de magnifier l’engagement et les actes posés par Aziz Ndiaye au sein de la confrérie mouride mais également celle tidiane. « Vous êtes un exemple d’abnégation et de dévouement pour la cause sociale et religieuse » a témoigné Serigne Bassirou Mbacke Khadim Awa à l’endroit de son hôte.