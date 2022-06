Zahra Iyane Thiam sur la manif de Yaw : « Elle n’était pacifique que de nom… des discours d’une irresponsabilité qui dépassent la rationalité et l’entendement »

Comment appréciez-vous la tenue de la manifestation de Yewwi?

Zahra Iyane Thiam : « Notre démocratie est dynamique même si on a toujours crié sur tous les toits qu’on ne respecte pas les droits et liberté. Mais les droits et libertés sont respectés tant que c’est en cohérence avec ce que la réglementation dit, donc il faut se féliciter de cela.

Maintenant les autres constats c’est que leur manifestation n’a de pacifique que de nom puisque les discours qui ont été prononcés au cours de cette rencontre ont été des discours très violents avec des propos d’une irresponsabilité qui dépassent la rationalité et l’entendement, ils ne pouvaient pas parler « d’autorités qui ont sucé du sang durant toute leur carrière. » Moi je ne savais même pas qu’il existait ces types de personnes vraiment ceux qui les connaissent en parlent, vous ne pouvez pas parler de brûler le pays, de récupérer le palais...

Je crois qu’en toute responsabilité en tant qu’acteur politique ce qui est attendu de nous, c’est d’offrir des offres programmatiques, de donner des orientations sur ce qu’on veut faire pour son pays et donc je pense qu’en réalité, la coalition Yewwi n’était pas prête et ne voulait même pas aller aux élections, sinon comment comprendre la liste de Dakar. C’est incompréhensible! Comment comprendre la légèreté avec laquelle ils ont constitué leur liste nationale, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.

Aujourd’hui, avoir fauté et indiquer que parce que j’ai fauté tout le monde devra fauter et qu’on doive tout remettre sur la table parce que tout simplement moi je ne suis pas dans ce qui est permis, c’est irresponsable. Il faut rappeler qu'à chaque veille d’élection ici, les acteurs politiques ont indiqué qu’il n’y aurait pas d’élection. Pas plus tard que ces élections locales passées, on a crié sur tous les toits qu’il n'y aurait pas d’élections et les élections se sont bel et bien tenues et tout comme les fois précédentes il y aura des élections législatives et ce sera des élections qui se dérouleront dans le calme, dans la transparence, en toute démocratie comme cela s’est toujours fait. Maintenant nous de Benno Bok Yakaar, nous réaffirmons notre attachement à la stabilité, mais surtout nous réaffirmons notre ferme engagement à défendre les institutions et les acquis »



Mais leurs différentes sorties indexent le fonctionnement de la justice « à deux vitesses » dans le traitement des listes »



« D’abord il faut quand même que nous acceptions tous que nous avons des pouvoir séparés, le Conseil Constitutionnel a pris des décisions mais nous en avons pris acte cela ne veut pas dire que nous sommes en phase avec ses décisions comme je vous l’ai indiqué personne ne comprend la liste de Dakar.

Mais le temps de la justice n’est pas le temps de la politique, le temps de l’exécutif. Le deuxième élément nous avons constaté l’irrégularité de leur liste. D’ailleurs eux mêmes l’ont confirmé à travers leur page facebook en indiquant qu’ils avaient commis des erreurs malheureusement, mais ils disent j’ai commis des erreurs même si vous n’avez pas commis d’erreur vous ne partez pas si je ne pars pas. Mais c’est ça l’anarchie et c’est ça qu’il faut déplorer et dénoncer. Cet état de fait ne passera pas parce que ce qui fait de nous une nation, ce qui nous régit ce sont les textes et tout le monde doit s’y conformer c’est pourquoi force restera à la loi ».