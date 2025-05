Yoro Dia au Pastef : « Cette volonté effrénée de vouloir effacer Macky Sall est impossible… »

Le docteur en sciences politiques, sur Léa RFM ce dimanche dans l’émission Grand Jury, a indiqué que « le Pastef, en voulant traîner Macky Sall et s’acharner sur son fils, veut détruire l’exception sénégalaise ». Selon Yoro Dia, la différence entre Macky et Diomaye est simple : « Le premier a compris que le temps ne chôme pas et le dernier ne le comprend toujours pas ». Parlant de la diplomatie sénégalaise et de ce que le Sénégal joue sur la scène internationale, l’ancien coordonnateur de la communication de la présidence de la République a martelé que « Macky Sall n’est plus président de la République depuis un an. Mais, au regard de son aura, il brille à l’international : « Il est plus présent que Diomaye dans l’actualité politique nationale grâce aux maladresses et à l’agenda de vengeance systémique du Pastef ». Mais, selon le politologue, « heureusement que Macky Sall rayonne à l’international et que la voix du Sénégal, qui est une chance pour le monde, soit entendue ».