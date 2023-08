YANG-YANG/LINGUERE: Après 2ans de cavale, le fugitif arrêté

Arrêté pour vol de bétail et Coups et blessures volontaires, le jeune délinquant, placé en position de garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Yang-Yang, avait réussi à prendre la fuite en emportant avec lui les menottes qu'il avait aux poignets. Il a été arrêté jeudi dernier dans un marché hebdomadaire. Sa cavale a duré deux ans.



Un ouf de soulagement pour la population, nous raconte l’Observateur. Ces dernières qui vivaient sous la hantise d'un redoutable voleur de bétail, se sont réveillées avec l'information que celui-ci a été arrêté par la gendarmerie.



D'après une source proche de cette arrestation, le mis en cause, activement recherché, a été finalement alpagué au marché de Tessékéré.



Seulement, les hommes en bleu qui étaient à ses trousses depuis longtemps, lui ont enfin mis le grappin dessus à la suite d'une enquête rondement menée. Cependant, la tâche n'a pas été facile pour eux. Le jeune homme réputé dangereux est décrit comme un as du vol de bétail. Toujours armé, il n'hésitait pas à s’en prendre à ses victimes. A cause de ces pratiques délictuelles, il a été arrêté en 2021 par les éléments de la Brigade de gendarmerie de Yang-Yang, pour vol portant sur du bétail et Coups et blessures volontaires (Cbv). Conduit sous bonne escorte dans les locaux de la gendarmerie, il a été menotté. Curieusement, il a réussi à s'échapper en emportant avec lui la paire de menottes. Depuis qu'il a signé ce haut fait d'arme, il est resté introuvable.



Au lieu de s'amender, il continuait de plus belle à mener ses activités délictuelles. Très craint par les populations locales, ses principales cibles, il en a profité pour soustraire frauduleusement leur bétail. Ignorant qu'il était dans la ligne de mire des gendarmes, il continuait toujours à fréquenter les marchés hebdomadaires. En effet, au moment où il s'y attendait le moins, il a été piégé par les éléments de la Brigade de gendarmerie de Yang-Yang, lesquels ont procédé, à nouveau, à son arrestation. Surveillé comme du lait sur le feu, il est placé en position de garde a vue dans les locaux de la gendarmerie. Le mis en cause, inculpé de vol portant sur du bétail et de coups et blessures volontaires, pourrait être déferré ce lundi au parquet de Louga.