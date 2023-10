Washington qualifie la prise de pouvoir des militaires au Niger de coup d'Etat et coupe son aide

Les Etats-Unis ont formellement qualifié mardi la prise de pouvoir des militaires au Niger en juillet de coup d'Etat et annoncé en conséquence la suppression de centaines de millions de dollars d'aide économique.



"Nous prenons cette mesure parce qu'au cours des deux derniers mois, nous avons épuisé toutes les voies disponibles pour préserver l'ordre constitutionnel au Niger", a dit à des journalistes un haut responsable américain.



Le 26 juillet, les militaires avaient déposé et détenu le président élu, Mohamed Bazoum.



Le haut responsable américain a déclaré que selon leurs propres règles, les nouveaux dirigeants devaient rétablir un pouvoir civil et démocratique dans les 90 à 120 jours.



"Au fil du temps, il est devenu clair (...) qu'ils ne voulaient pas respecter ces règles constitutionnelles", a-t-il ajouté.



Aux termes de la loi américaine, la désignation d'une prise de pouvoir comme coup d'Etat signe la fin de l'aide apportée au pays concerné.