Vol et retrait d’argent frauduleux : Un jeune footballeur reçoit par erreur un transfert de 1,2 milion FCFA et disparaît !

Yaye Coumba M. Nd. a été victime de vol et de retrait frauduleux de numéraires présumé d'un montant de 1.200.000 F de la part d'un joueur de football nommé A.M. Ly. Le journal les Échos dans son édition de ce mercredi, révèle que la dame a envoyé par erreur ledit montant sur le compte du footballeur qui a catégoriquement refusé de rendre l'argent. C’est là que la Division spéciale de cyber-sécurité (Dsc) lancera la traque contre le jeune homme qui s’avère être un footballeur amateur et voleur présumé…

Revenant aux faits, nos confrères retracent les faits. On apprend qu’un jour, la dame Yaye Coumba rentre dans une agence et procède à un transfert d'argent d'un montant de 1.200.000 FCFA. Mais, en agissant de la sorte, elle se trompe de destinataire et envoie l'argent sur le compte d'un autre individu. Sur le coup, elle réalise sa bourde et s'empresse d'appeler sur le numéro de téléphone du quidam. Et, ne se doutant de rien, celui-ci prend l'appel et tombe sur la jeune femme qui, désemparée, lui rapporte sa méprise et le supplie presque à genoux de lui renvoyer l'argent.

Le jeune homme accepte et demande à vérifier d'abord son compte. Tout en promettant à la dame de lui revenir. Mais, vu que celui-ci traîne des pieds, Yaye Coumba compose à nouveau le numéro de téléphone du gars et le relance. Hélas, le téléphone sonne longtemps dans le vide. Elle panique, se met dans tous ses états et commence à se faire du sang d’encre. Elle revient à la charge et tombe cette fois-ci sur la messagerie vocale du cellulaire. Elle se rend compte que le jeune homme a éteint son téléphone et saisit aussitôt le service client de Wave pour obtenir l'annulation de la transaction.

Le service client de Wave informe la jeune femme que le gars a déjà retiré tout l'argent. Outrée, elle saisit d'une plainte les flics de la Division spéciale de cybersécurité (Dsc). Ces derniers instruisent l'affaire et ouvrent une enquête contre X. Ils engagent la chasse à l'homme contre le détenteur de la ligne téléphonique incriminée et parviennent, à travers des méthodes techniques, à identifier le malfrat sous le nom de M. A. Ly. Ils intensifient la traque et localisent celui-ci, dans son village à Matam, grâce au traçage de son téléphone portable. Ils le débusquent, le cueillent et le ramènent à la division à Dakar pour les besoins de l’enquête préliminaire.

Soumis au feu roulant des questions, Ly reconnaît les griefs retenus contre lui et déclare avoir bel et bien retiré la somme d'argent en question et éteint son téléphone portable, avant de se rendre en douce dans son village natal. Quid du mobile de son geste ? Il déclare dans les colonnes des Échos, être dans le besoin et indique avoir voulu aussi éponger des dettes. D'où sa fuite à destination de Matam, où il pourrait se réfugier pour échapper à toute arrestation et autres poursuites judiciaires, histoire de résoudre ses problèmes financiers et de se la couler douce là-bas. Il a été présenté devant le parquet de Dakar pour vol et retrait frauduleux de numéraires.