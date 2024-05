Viol et pédophilie : Un footballeur accusé de viol sur un élève de 9 ans, risque 15 ans de réclusion criminelle

Agé de 22 ans, le footballeur Y. Cissé a du cran. Au lieu de se focaliser sur sa carrière pour suivre les pas de l’internationale Sadio Mané, il tricote une fillette de 9 ans et la viole. Pour ces motifs, il risque de passer 15 longues années en prison si le juge suit le parquet dans ses réquisitions.





Âgé de 22 ans, il est accusé de viol, pédophilie et détournement de mineure sur une élève de 9 ans. En effet, les débats d’audience révèlent que les faits se sont déroulés en 2020 à Pout, la victime d’après ses déclarations à la barre qu’elle partait à l’école avec ses deux camarades de classe. Sur ces entrefaites, l’accusé l’a interpellée en lui faisant croire qu’il avait un colis pour son père. Naïve qu’elle est, la gamine a mordu l'hameçon. Animé par le diable, il a conduit l’enfant dans une maison inhabitée et l’a obligée à se déshabiller avant de la mettre au sol. Innocente, elle a crié de toutes ses forces. Et son bourreau l'a bâillonnée pour accomplir son désir. Satisfait, il a menacé de mort à la victime si elle tente de dire quoi que ce soit à ses parents. Constatant des changements sur son enfant, ses parents ont réussi à la faire avouer. Dans ces circonstances, elle a été conduite à l’hôpital pour un certificat médical. Et le médecin du gynécologue a certifié une déchirure ancienne de l'hymen. Par la suite, ils ont saisi la Gendarmerie d'une plainte contre le jeune footballeur Y. Cissé pour viol.





Selon les informations de L’Observateur, il a été arrêté et placé en détention préventive. Jugé par la Chambre criminelle du Tribunal de Thiès, l’accusé a nié les faits. Devant le prétoire, il a fait savoir qu’il n’a jamais vu ni connu la victime. Lors de son réquisitoire, le parquet général a requis une peine d’emprisonnement de 15 ans de réclusion criminelle.





Le jugement sera rendu 24 juin 2024.



Aïda Ndiaye Fall